WOMEN | Nazionale, Piemonte suona la carica in vista dell'Europeo - FOTO

A qualche giorno dalla vittoria dell'Italia sul Galles, nell'ultima giornata della fase a gironi di Nations League, Martina Piemonte ha raccontato via social le sensazioni del momento, fissando gli obiettivi e suonando la carica anche in vista dell'Europeo che si disputerà in Svizzera e a cui parteciperà insieme alle sue compagne di squadra Oliviero, Simonetti e Goldoni. "Passo dopo passo. UN SOLO CUORE. Noi. 1 Obiettivo: rimanere in lega A national league. Adesso qualche giorno di pausa e poi testa solo alla preparazione verso Euro25", è il messaggio che si legge sotto l'ultimo post condiviso dall'attaccante della Lazio Women e che fa da corredo a un carosello di scatti dei giorni passati in azzurro.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE