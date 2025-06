Lazio, Sarri uomo derby: con lui i tifosi tornano a sognare

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Durante il sorteggio del calendario della prossima Serie A, gli occhi dei tifosi biancocelesti sono caduti su due giornate in particolare. Alla 4a e 37a giornata andranno in scena i derby della Capitale con la Roma, i due appuntamenti più attesi da qualsiasi tifoso romano. Le due stracittadine disputate con Baroni - una sconftta e un pareggio - non hanno regalato grandi gioie ai laziali, che con il ritorno di Sarri possono tornare a sognare in grande in vista di quelle che sono tutt'altro che semplici gare.

Con il Comandante, fare bene nelle sfide contro la Roma era diventata quasi una regola, una consuetudine che aveva in qualche modo viziato i supporters biancocelesti. Il Corriere dello Sport sottolinea come, in sei derby con il tecnico toscano in panchina, la Lazio ha ottenuto quattro vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, non subendo neppure un gol negli ultimi quattro incontri. Sarri ha vinto su tutta la linea il confronto con Mourinho, dominando le stracittadine nella sua prima parentesi in biancoceleste e dandogli un valore simbolico. Con il suo ritorno, la Lazio vuole ricominciare ad imporre il suo gioco sugli altri e a dominare, ma niente può ridare entusiasmo alla piazza come il tornare a prevalere nei derby.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.