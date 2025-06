Calciomercato Lazio | Gila, il Real Madrid torna sul difensore? Xabi Alonso la chiave

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio ha rassicurato, anche tramite il nostro sito, che non ha alcuna intenzione di cedere i big della squadra. Le ultime parole di Claudio Lotito sul futuro di Nicolò Rovella ne sono l'ennesima conferma. Eppure, dall'estero le voci impazzano per alcuni profili, tra questi uno dei più attenzionati è quello di Mario Gila. Il centrale spagnolo, esploso sotto la guida di Maurizio Sarri che ritroverà a Formello nelle prossime settimane, negli ultimi due anni si è messo in mostra a livello internazionale, attirando su di sé l'interesse del Psg, del Chelsea, ma anche del Real Madrid.

IL REAL MADRID HA UNA CORSIA PREFERENZIALE - La squadra spagnola è la stessa che lo ha prodotto nel proprio settore giovanile, nominandolo capitano del Castilla prima del trasferimento a Roma. Una cessione che apparentemente sembrava indolore, ma che con il senno del poi si è rivelata poco oculata da parte dei Blancos o, almeno, all'apparenza. Nell'accettare l'offerta della Lazio per Gila, infatti, il club madrileno ha deciso di inserire una clausola sulla futura rivendita del 50% che oggi lo rende, tra le concorrenti, il favorito per l'acquisto del classe 2000. Alla società di Florentino Perez, infatti, basterà sborsare solo la metà della cifra richiesta dalla Lazio per acquistare il cartellino del giocatore.

UNA VOLONTA' DI XABI ALONSO - Un'eventualità che potrebbe avverarsi nelle prossime settimane su invito di Xabi Alonso. Il nuovo allenatore del Real Madrid ha dato vita a un percorso di ringiovanimento della rosa che passa per gli acquisti di Huijsen, di Cardenas e Mastantuono, ma anche per le cessioni di alcuni senatori come Rudiger e Alaba. Secondo il nuovo allenatore dei Blancos, Mario Gila rientrerebbe alla perfezione in questo processo e avrebbe tutte le caratteristiche tecniche che deve avere un difensore nel gioco che ha intenzione di esprimere a Madrid. Non è un segreto, infatti, che Xabi Alonso aveva già cercato il centrale della Lazio nell'estate scorsa, quando era allenatore del Bayer Leverkusen. La sua qualità tecnica, la sua rapidità nelle giocate e la visione di gioco gli permetterebbero di replicare lo stesso ruolo che Hincapiè aveva nelle Aspirine, fondamentale ai fini della costruzione dal basso.

