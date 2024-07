Calciomercato Lazio | Dalla Spagna: "Il Real Madrid torna su Mario Gila"

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Il Real Madrid tiene d'occhio Mario Gila. È quanto scrivono in Spagna: il portale sport.es ha accostato nuovamente il centrale della Lazio al suo ex club. Il possibile affare si va a inserire nella trattativa per Leny Yoro, difensore del Lille per cui i Blancos hanno fatto un’offerta di 35 milioni di euro più bonus. In vantaggio nella corsa al francese però ci sarebbe il Manchester United, pronto ad avanzare una proposta di 50 milioni. Sarà determinante, a questo punto, la volontà del giocatore.Da qui torna di moda il profilo del numero 34 biancoceleste. In caso di mancato arrivo del classe 2005, il Real Madrid potrebbe provare a riportare a casa il canterano.

Florentino Perez non solo può vantare di una corsia preferenziale per l’acquisto del calciatore, ma è forte anche del 50% della futura rivendita inserita nell’accordo di due anni fa. Su Gila però ci sarebbero anche la Juventus, l’Inter e il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, come sottolineato dal sito spagnolo. Di recente la Lazio ha rifiutato alcune offerte per il classe 2000: la società lo considera assolutamente al centro del progetto e per lasciarlo partire servirà una proposta importante. Come sottolineato dal direttore sportivo Fabiani in conferenza stamoa, comunque, nessuno in rosa è ‘incedibile’: ogni richiesta, quindi, verrà valutata a dovere.