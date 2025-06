Calciomercato Lazio | Pronta un'altra cessione: Artistico verso lo Spezia

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Chi esce e chi entra, una frase non più valida per quest'estate. Ci saranno solo cessioni in questi mesi prima dell'inizio della stagione: la Lazio ha il mercato in entrata bloccato e non potrà muoversi. La società biancoceleste sta già lavorando su qualche uscita, come quelle di Tchaouna al Burnley e di Milani e Crespi all'Avellino.

Un'altra però potrebbe presto concretizzarsi. Si tratta di quella di Gabriele Artistico, di rientro dal doppio prestito alla Juve Stabia e al Cosenza. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il centravanti classe 2002 è vicino allo Spezia in Serie B. I club stanno lavorando sulla formula dell'affare, presto si potrebbe arrivare a una chiusura. Sul calciatore c'era anche l'Avellino, come ci aveva rivelato il diesse dei campani Mario Aiello. Il club, però, ora si è defilato consentendo ai bianconeri di accelerare.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.