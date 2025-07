Lazio, Cardone: "Sarri - Guendouzi, c'è intesa. Ma se arriva un top club..."

TUTTOmercatoWEB.com

Giulio Cardone ha parlato delle situazioni di Nicolò Rovella e Matteo Guendouzi, entrambi legati alla Lazio da un contratto che presenta al suo interno una clausola rescissoria da 50 milioni. Il giornalista di Repubblica ha ribadito che, con il mercato in entrata bloccato, una loro cessione metterebbe in seria difficoltà il club, sottolineando come il ruolo di Sarri possa essere cruciale per la loro permanenza. Di seguito le sue parole ai microfoni di Radiosei:

"Anche Guendouzi, come Rovella, ha nel proprio contratto una clausola rescissoria di 50 milioni di euro. L’Inter, ieri, si è affrettata a smentire l’interesse tecnico e la volontà di pagare la clausola per il mediano italiano. C’è anche della strategia in questa loro posizione, ma noi prendiamo atto e ce l’auguriamo. Ora fanno sapere che si sono spostati come interessi su Ederson dell’Atalanta. Guendouzi e Rovella sono due grandi centrocampisti, ma 50 milioni è una cifra eccessiva per entrambi. Sono mediani che segnano poco e con quella cifra oggi ci prendi un grande attaccante. Sarebbe grave perdere entrambi, è vero che nel caso del ruolo di Rovella almeno avresti due sostituti come Belahyane e Cataldi. Alle spalle del francese c’è solo Vecino".

"La stima reciproca tra Sarri e Guendouzi nasce dalle sfide tra Arsenal e Chelsea in Premier. Il tecnico rimase molto colpito dalla personalità di quello che era ancora un giovane ragazzo. Per questo venne preso per sostituire Milinkovic. Il giocatore, in piena vacanza, si è sposato a Roma, particolare significativo. Inoltre, tra i due c’è stata anche una chiamata in cui il francese ha comunicato a Sarri la sue felicità di ritrovarlo a Roma. Sono tutte indicazioni positive per immaginare una permanenza, poi è chiaro che se dovesse arrivare un’offerta di un grande club le cose potrebbero cambiare”.

