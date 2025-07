Bezzi preoccupato: "La situazione in casa Lazio è tragica. C'è il forte rischio di..."

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il giornalista Gianni Bezzi ha espresso tutta la sua preoccupazione riguardo la situazione attuale della Lazio, che a causa del blocco del mercato, a suo dire, rischia di partire dietro a tutte le altre concorrenti per l'Europa. Queste le sue parole: “L’atmosfera sulla Lazio è sempre più arroventata. Gli scenari sono sempre più inquietanti e la preoccupazione aumenta. Detto del blocco di mercato, vorrei essere nella testa dei migliori giocatori della Lazio per capire quali stimoli possono avere nel giocare in una squadra senza Europa e non rinforzabile. C’è il forte rischio di partire alle spalle di almeno sette squadre ed in questo aspetto c’è anche lo spettro di giocatori come Rovella e Guendouzi che possono andare via tramite clausole rescissorie. Sarà una squadra più debole della scorsa stagione? Sarri quanto potrà durare se la situazione peggiora? Definisco la situazione tragica e penso al fatto che il popolo laziale tutto questo non lo merita. Anche se la Lazio restasse la stessa della scorsa stagione, mi interrogo sul fatto che alcuni giocatori come Vecino, Pedro e Romagnoli".

