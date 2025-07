Burnley, Tchaouna si presenta: "È un club speciale, volevo essere qui" - VIDEO

Loum Tchaouna è un nuovo giocatore del Burnley. L'esterno francese è stato annunciato come nuovo acquisto dalla Lazio. All'interno del comunicato del club inglese ci sono le prime parole di presentazione del classe 2003. Di seguito le sue dichiarazioni: "Sono molto orgoglioso di firmare un club così speciale. Ho parlato con il tecnico durante gli Europei U21 di quest'estate e abbiamo avuto un'ottima conversazione, che mi ha fatto capire che volevo essere qui. Non vedo l'ora di prepararmi per la prossima stagione e di giocare davanti ai tifosi”.

In un video diffuso dai Clarets sui social, Tchaouna ha aggiunto: “Sono molto felice di essere qui, ho firmato oggi con il Burnley, una società che gioca molto bene in Premier League. Sono noti per essere una squadra molto combattiva e giocano per vincere ogni partita, quindi sono molto felice di fare la mia parte in queste partite di Premier League. Darò il mio meglio”.

