Lazio, Gregucci: "Per Sarri il ritiro è fondamentale. Con Tavares e Dele-Bashiru..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Raggiunto dai microfoni di Radiosei l'ex biancoceleste Angelo Gregucci ha detto la sua su come mister Sarri riuscirà a plasmare la Lazio con la rosa che ha a disposizione.

"Per Sarri la cura del dettaglio della fase difensiva è maniacale. In generale, per Sarri c’è bisogno di tempo. Per lui la fase del ritiro è fondamentale, penso a Tavares e Dele-Bashiru, giocatori su cui dovrà lavorare tanto per renderli meno istintivi e più corali. Tutti i giocatori forti fisicamente hanno delle letture particolari in campo, sono curioso di vedere anche quanto loro riusciranno ad interpretare ciò che Sarri gli dirà. Visto l’impossibilità di aggiungere elementi adatti al suo calcio, sarà più lui intanto a dover adattare la propria filosofia alle caratteristiche dei giocatori che troverà. Sono curioso e fiducioso in tal senso".

"Sugli altri giocatori sono pronto a scommettere sul loro adattamento al gioco di Sarri. In più, non ci sarà il triplo impegno settimanale, quindi il tecnico avrà tempo da dedicare ai giocatori sul tema della dottrina tattica. Organico più adatto a Sarri o Baroni? Oggi dico Baroni, magari fra un paio di stagioni Sarri. Per Sarri serve tempo, per questo, se dovessi scegliere nell’immediato, in un ipotetico scenario, direi Baroni".

