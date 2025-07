Lazio, Anellucci: "È aberrante che non si possa fare mercato. E ora Lotito..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di 1 Station Radio è intervenuto l'agente Fifa Claudio Anellucci, che tra i tanti temi ha parlato anche dell'ultima stagione della Lazio e del momento che sta vivendo la società, con il mercato in entrata bloccato. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Quello che è successo non è un fulmine a ciel sereno. Era chiaro che ci fossero delle situazioni, anche legate ai bilanci, ben note a tutti. O si è fatto finta di nulla, oppure Sarri ha comunque accettato di partire consapevole della situazione. Quando, fino a due settimane dalla fine del campionato, la Lazio era a un punto dalla zona Champions, sembrava potesse farcela. Poi sono arrivate tre partite devastanti, e alla fine è arrivata settima. Ma detta così sembra un disastro, mentre in realtà tra la quarta e la settima ci sono stati solo tre punti".

"Quindi il campionato della Lazio, secondo me, è stato eccezionale, quasi miracoloso. Lotito ha scaricato su Baroni tutta la responsabilità, quasi a lavarsi la coscienza: ora la patata bollente è in mano sua. Quello che noto è la solita incongruenza, che ormai vediamo da vent’anni: tra ciò che dice il presidente e ciò che poi realmente fa. Trovo aberrante che una squadra come la Lazio non possa fare mercato, specialmente dopo che per anni è stata la stessa società a spingere per regole rigide in tema di bilanci".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.