Calciomercato Lazio | Petrucci: "Rovella? Ho dubbi che l'Inter possa..."

CALCIOMERCATO LAZIO - Il mercato in entrata è bloccato, ma la Lazio dovrà guardare anche alle uscite tra gli esuberi e la situazione Rovella, con l'Inter interessato e la clausola da 50 milioni di euro. Per fare chiarezza sulla situazione, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista di Sky, Matteo Petrucci.

INTER SU ROVELLA - "C'è una base di verità. All'Inter interessa il giocatore, ma ho dubbi sul fatto che pagherà la clausola. Fino a questo momento non si è andati oltre i sondaggi e l'espressa volontà di investire 40 milioni, poi bisogna sempre mettersi d'accordo col giocatore e non è scontato, vediamo se la cessione di Calhanoglu cambierà le cose".

CATALDI - "Su Cataldi una decisione non è stata ancora presa. Sappiamo tutti benissimo come è andato con Sarri come allenatore, e viene da un'ottima stagione con la Fiorentina. Può fare al caso della Lazio, un pensiero sul tenerlo la società lo sta facendo e Sarri lo vorrebbe".

RINNOVO ROMAGNOLI - "La presenza di Sarri può aiutare a favorire la sua permanenza, ma non sarà la discriminante. Romagnoli dovrebbe affidarsi di nuovo ad una promessa, e staremo a vedere se succederà o meno".

NOSLIN - "Se dovesse arrivarti un'offerta per Noslin tu hai in rosa uno come Cancellieri, ma faccio fatica a credere che la Lazio possa trovare un'offerta non in minusvalenza per il giocatore. In più, Cancellieri ha molto più mercato ed è più facile da piazzare".

