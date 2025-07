Lazio | André Anderson e non solo: i contratti in scadenza al 30 giugno 2025

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

È il 30 giugno 2025, l'ultimo giorno di contratto per diversi giocatori della Lazio. Si chiude oggi infatti l'esperienza in biancoceleste di André Anderson, Akpa Akpro e Castrovilli, che saluteranno definitivamente Formello. Lo stesso vale per Arijon Ibrahimovic, arrivato lo scorso gennaio in prestito dal Bayern Monaco. Vecino e Pedro, invece, rimarranno ancora nella Capitale dopo aver rinnovato il loro accordo. Diverso il discorso per Diego Gonzalez, che resterà all'Atlas fino al dicembre del 2025. Di seguito la lista completa.

ANDRÉ ANDERSON - Dopo sette anni si chiude ufficialmente l'esperienza di André Anderson alla Lazio. Era stato acquistato dal Santos nell'agosto del 2018: in totale ha collezionato 11 presenze in prima squadra (per 146 minuti, più 2 in Primavera), senza mai riuscire a incidere a livello di gol e assist. Nel mezzo ha vissuto anche due prestiti alla Salernitana e uno al San Paolo. La sua partita giocata in biancoceleste risale al 20 febbraio 2022 contro l'Udinese (12 minuti nel pareggio per 1-1).

AKPA AKPRO - La Lazio saluta Akpa Akpro. Era arrivato dalla Salernitana nel settembre del 2020: durante i suoi cinque anni in biancoceleste ha messo a referto 55 presenze (per 1.915 minuti), un gol e un assist. Nel mezzo ha vissuto anche tre esperienze in prestito tra Empoli e Monza. La sua ultima partita giocata con l'aquila sul petto risale al 21 maggio 2022 all'Olimpico contro il Verona (11 minuti nel pareggio per 3-3).

CASTROVILLI - Termina anche il contratto di Gaetano Castrovilli, anche se la sua esperienza con la Lazio si è chiusa lo scorso gennaio quando si è unito in prestito al Monza. Con la maglia biancoceleste ha collezionato 10 presenze (per un totale di 158 minuti), giocando la sua ultima partita il 19 gennaio 2025 contro il Verona (6 minuti nella vittoria per 0-3).

IBRAHIMOVIC - È già finita anche l'esperienza alla Lazio di Arijon Ibrahimovic. A gennaio era arrivato in prestito con diritto di riscatto e controriscatto dal Bayern Monaco. La società biancoceleste però ha deciso di non esercitare l'opzione e di non acquistarlo a titolo definitivo. In pochi mesi ha messo a referto solamente due presenze contro l'Inter in Coppa Italia e contro il Bologna in campionato, per un totale di 19 minuti giocati. Adesso ha già iniziato una nuova avventura, sempre a titolo temporaneo, con la maglia dell'Heidenheim in Bundesliga.

GLI ALTRI - Prima dei loro rinnovi erano in scadenza oggi, 30 giugno 2025, anche Vecino e Pedro. Entrambi però nelle scorse settimane hanno firmato con la Lazio fino al 2026. Nel nuovo contratto dell'uruguaiano inoltre è presente un'opzione di prolungamento per il 2027. A dicembre 2025, invece, terminerà il prestito di Diego Gonzalez all'Atlas. La società messicana avrà comunque la possibilità di esercitare il diritto di riscatto presente nell'accordo per acquistarlo a titolo definitivo.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

Pubblicato il 30/06