Lazio, Noslin in cerca di specializzazione: con Sarri dovrà scegliere un ruolo

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Dopo un primo anno in biancoceleste deludente, Tijjani Noslin è in cerca di nuova linfa. Arrivato alla Lazio la scorsa estate, l'olandese è stato impiegato in diversi ruoli dell'attacco da Baroni, senza mai riuscire ad incidere con continuità in alcuno di essi. Il ritorno di Sarri può aprire nuove porte all'ex Verona, che dovrà, però, trovare una collocazione stabile nei rigidi schemi del tecnico toscano. Nel 4-3-3 del Comandante, ci sarà meno possibilità di svariare sul fronte offensivo e Noslin dovrà scegliere se specializzarsi come centravanti o come esterno d'attacco.

Secondo il Corriere dello Sport, la società ha ancora fiducia nel classe 1999, mentre Sarri aspetta di osservarlo con attenzione durante il ritiro per valutarne l'affidabilità. Per confermarsi al servizio di Mau, Noslin dovrà adattarsi rapidamente a quanto richiesto, levandosi la nomea di jolly e specializzandosi in un ruolo ben preciso.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.