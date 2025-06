Esonero Spalletti, Cucchi: "Figc e Gravina, che pasticcio!"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Luciano Spalletti non è più il ct dell'Italia. Dopo il ko contro la Norvegia il presidente della Figc Gravina ha deciso di sollevare il commissario tecnico dal suo incarico nonostante la gara decisiva contro la Moldova in programma lunedì 9 giugno.

Sul tema ecco il pensiero di Riccardo Cucchi: "Non ricordo un caso simile. Spalletti è stato esonerato? E chi deve annunciare il suo esonero? Lui stesso? E deve rimanere da esonerato in panchina contro la Moldova? Un gran pasticcio. La FIGC e il Presidente Gravina dovevano assumere ben altro ruolo in questa vicenda".

