La Francia di Tchaouna batte l'Uzkekistan: mezz'ora in campo per il laziale

La Francia Under 21 ha battuto in amichevole l'Uzbekistan per 2-1. Decisivi i gol di Lepenant dagli undici metri e di Odobert al 78', con cui i transalpini hanno recuperato dopo il pareggio siglato da Abdurazzakov. Loum Tchaouna non ha fatto parte degli undici giocatori schierati dal 1' dal CT, ma è entrato a gara in corso - mezz'ora in campo per lui - dando energia e spinta alla manovra offensiva francese. Nessun gol all'attivo ma una buona prestazione da parte del classe '03, che sarà impegnato contro Portogallo, Georgia e Polonia nel corso dell'Europeo Under 21, a partire dal prossimo 11 giugno.

