Calciomercato Lazio | Ti ricordi Bellingham? Ora è pronto al grande salto

CALCIOMERCATO LAZIO - In vista del Mondiale per Club sono molti i club che stanno rinforzando le proprie linee, approfittando della mini finestra di mercato aperta proprio in occasione della competizione FIFA. Tra le società che si sono mosse per prime c'è il Borussia Dortmund, impegnato nel gruppo F contro Fluminense, Mamelodi e Ulsan Hyundai. La società giallonera, perfettamente in linea con la sua tradizione, in queste ore sta per definire il colpo Bellingham-bis.

Questa volta, però, a trasferirsi in Germania non sarà Jude - fratello maggiore e già passato per Dortmund prima del Real Madrid -, ma il fratello più piccolo Jobe che in questi anni si è messo in mostra con la maglia del Sunderland, attirando anche le attenzioni di altri club europei. Tra questi anche quelle della Lazio che a più riprese negli scorsi anni aveva puntato l'occhio verso la Championship, rimasta ammaliata dalla qualità e dal talento del 'baby Bellingham'.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.