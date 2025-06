Juve, la società pensa alla conferma di Tudor: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

In casa Juve continuano le valutazioni in vista della prossima stagione soprattutto per quanto riguarda la questione allenatore. Stando a quanto riportato da Sky Sport, infatti, aumentano le chance di conferma per Igor Tudor che quindi potrebbe guidare i bianconeri anche oltre il Mondiale per Club.



L’incontro avvenuto tra il nuovo direttore generale della Juventus, Comolli, e l’allenatore croato ha avuto infatti esiti molto positivi. Tudor ha convinto la dirigenza non solo per i risultati ottenuti ma anche per la gestione del gruppo e l'identità data alla squadra.

