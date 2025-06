Calciomercato Lazio | Retroscena Parisi: tentato lo scambio con Pellegrini

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2025

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Spazio al mercato. Trovato l'allenatore, ora la Lazio si prepara a pianificare le prossime mosse da attuare in estate per la nuova stagione. Uno dei nomi finiti (di nuovo) in orbita biancoceleste è quello di Fabiano Parisi, terzino sinistro della Fiorentina. Già in passato, anche con la maglia dell'Empoli, era stato attenzionato dalla società, e proprio con Sarri in panchina.

Adesso può tornare di moda. O meglio, l'ha già fatto. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, a gennaio la Lazio ha provato lo scambio tra lui e Pellegrini, poi sfumato. In quel periodo il terzino biancoceleste è finito fuori lista per scelta di Baroni. Non è escluso che l'opzione possa tornare plausibile nelle prossime settimane.

