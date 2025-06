Calciomercato Lazio | Il Bayer Leverkusen punta Kalimuendo: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Lunga lista di pretendenti per Arnaud Kalimuendo. Vi avevamo parlato dell'interesse della Lazio per il centravanti del Rennes, quest'anno autore di 18 gol e 3 assist in tutte le competizioni. Non ci sarebbe solo la società biancoceleste, però, sulle sue tracce: anche l'Eintracht Francoforte, il Fenerbahce e in particolare il Bayer Leverkusen, infatti, lo starebbero tenendo d'occhio per quest'estate.

In particolare il Leverkusen, che ha appena annunciato l'arrivo di ten Hag in panchina, potrebbe presto affondare il colpo per l'attaccante francese. Sono già iniziati i contatti con l'entourage del calciatore, secondo quanto riportato da foot-sur7.fr: il Rennes si aspetta un'offerta di circa 30 milioni di euro per lasciarlo partire, visto anche il contratto ancora valido fino al 2027. Al momento il club tedesco sembra essere in vantaggio.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.