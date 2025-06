Ex Lazio | Sensini: "Conceicao meritava più tempo. Inzaghi? In Arabia..."

TUTTOmercatoWEB.com

Nestor Sensini, ex calciatore della Lazio, è stato intervistato in esclusiva dai microfoni di ILovePalermoCalcio.com per parlare della stagione di due suoi ex compagni in biancoceleste: Simone Inzaghi e Sergio Conceicao. Ecco di seguito le sue parole:

INZAGHI - "La sconfitta dell’Inter nella finale di Champions non credo sia responsabilità di Inzaghi. Capisco il rammarico per non aver centrato alcun obiettivo, ma non è stato l’allenatore il problema dei nerazzurri quest’anno. Se sono arrivati a giocarsi due finali negli ultimi tre anni, qualcosa di buono ci deve essere stato. Certo, la finale mi ha sorpreso, soprattutto per l’incapacità dell’Inter di entrare in partita contro un avversario che di contro non ha sbagliato nulla. A mio avviso, se Inzaghi dovesse andare in Arabia in questo momento della sua carriera, sarebbe un peccato, soprattutto per quello che potrebbe ancora dare nei campionati più importanti. Chiaro che la scelta è personale, ma per come la vedo io, opterei per un campionato del genere nella parte finale della mia carriera".

CONCEICAO - "Io credo che avrebbe meritato più tempo, soprattutto se si considera che ha preso il Milan in corsa, senza averlo costruito lui e con le sue difficoltà. La finale di Coppa Italia era un obiettivo importante, è chiaro, ma il tempo a sua disposizione è stato veramente poco. La mancata riconferma è stata a mio avviso una scelta sbagliata".

