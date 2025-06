Calciomercato Lazio | Da Dele-Bashiru a Dia: ecco le strategie in uscita

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ok gli intoccabili, ma c'è anche chi è indiziato a lasciare Formello nelle prossime settimane. La Lazio riflette sulla posizione di alcuni calciatori, l'incontro di domani tra Fabiani e Sarri servirà a mettere ancora più a fuoco le strategie. In uscita, oltre agli esuberi, ci sono anche alcuni calciatori arrivati l'estate scorsa. Primo tra tutti Loum Tchaouna: il francese è stata forse la delusione più cocente rispetto alle aspettative che portava con sé. Qualche segnale tra ottobre e dicembre, poi un oblio profondissimo che ora spinge entrambe le parti alla separazione. A gennaio, sul 22enne ex Salernitana, era piombato il PSV che aveva messo sul piatto 11 milioni di euro, offerta che la Lazio aveva deciso di rispedire al mittente. Ora di fronte a una proposta del genere la risposta cambierebbe. Gli olandesi hanno mantenuto i contatti con l'entourage di Tchaouna, la Lazio attende una nuova offerta che per ora non è arrivata. Su Tchaouna va registrato anche l'interesse di alcuni club francesi.

Non sono considerati incedibili nemmeno Dia e Dele-Bashiru. Il senegalese è reduce da una stagione tutto sommato positiva, ma ha 29 anni e alcune valutazioni sono in corso. Dele-Bahsiru, Dia e Belahyane sono elementi che probabilmente partiranno per la Coppa d'Africa che si terrà tra dicembre e gennaio in Marocco, è un ulteriore aspetto che va tenuto in considerazione. L'ex Villarreal può partire, non è introccabile, soprattutto se dovessero arrivare proposte da 12-13 milioni di euro. Occhio alle piste arabe e a qualche club inglese. Dele-Bashiru è un enigma tattico, nel 4-2-3-1 di Baroni ha faticato, non s'è mai trovato, lui si sente una mezzala sinistra, nel 4-3-3 di Sarri potrebbe trovarsi più a proprio agio. La sua permanenza dipenderà dal mercato, il nigeriano piace al Verona, chissà che non possa diventare una carta da giocarsi per arrivare a Diego Coppola. Va seguita anche la situazione di Luca Pellegrini: il classe '99 verrà riscattato a giorni, la Lazio verserà 4 milioni nelle casse della Juve. Fu proprio Sarri a volerlo a Roma, ma il terzino ha uno stipendio pesante (2,4 milioni lordi) ed è possibile che possa lasciare la Lazio in questa sessione di mercato.

