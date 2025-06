Lazio, Tavares e il messaggio per Baroni: "A volte il calcio è ingiusto..." - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

C'è anche Nuno Tavares tra i calciatori che, dopi qualche ora dall'annuncio ufficiale dell'addio, hanno voluto inviare un messaggio all'ormai ex tenico della Lazio Marco Baroni. Il portoghese, che poprio sotto la sua gestione ha vissuto una prima parte di stagione importante, ha scritto un lungo post sul suo profilo social.

"Mister Baroni, grazie per come ci hai guidato, per la tua passione, lealtà, voglia di vincere, compagnia e per come ci hai difeso nei momenti più difficili. Abbiamo avuto un anno fantastico di apprendimento con te, a prescindere dalle tattiche e dai risultati, devi essere orgoglioso perché ci hai fatto crescere come gruppo, ma il calcio, si sa, a volte è ingiusto. Grazie per la persona eccellente che sei. Ti auguro tutto il meglio per il futuro".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.