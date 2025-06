Ex Lazio | De Vrij saluta Inzaghi: "Non dimenticherò la strada fatta insieme" - FOTO

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

L'avventura di Simone Inzaghi all'Inter si è ufficialmente conclusa. Dopo un importante ciclo durato quattro anni, il tecnico piacentino ha deciso di lasciare il club nerazzurro per firmare con gli arabi dell'Al Hilal. Tra i diversi giocatori interisti che hanno salutato pubblicamente quello che ormai è il loro ex allenatore c'è anche Stefan De Vrij, guidato da Inzaghi già alla Lazio. Il difensore olandese ha pubblicato una foto su Instagram che lo ritrae insieme al tecnico, accompagnata dalle seguenti parole: "Grazie Mister, per questi anni intensi che abbiamo condiviso. Non dimenticheremo mai la strada fatta insieme: le vittorie, i trofei, ma anche i momenti più duri, sempre affrontati con unità e spirito di squadra.

Un grazie a te e a tutto il tuo staff. In bocca al lupo per ciò che verrà!

Sempre forza Inter".

