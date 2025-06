Lazio, Vecino e la questione rinnovo: attende una chiamata da parte del club

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Non è una novità ormai che Vecino abbia delle corteggiatrici. La più agguerrita per accaparrarsi l'uruguaiano in questo momento è il Betis di Siviglia (oltre a Como e Benfica). Il tecnico Pellegrini lo vorrebbe per sostituire Johnny Cardoso.

Il centrocampista aspettava una chiamata della Lazio a fine stagione, chiamata che non è arrivata. Si è quindi spazientito, anche se l'arrivo di Sarri può essere l'elemento che potrebbe portare alla sua permanenza. Tra i due in passato c'erano stati degli attriti, ma il tutto è rientrato. Vecino potrebbe comunque essere contattato in tempi brevi per valutare le condizioni dettate dalla società per il rinnovo. Non resta che aspettare.

