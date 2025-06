Calciomercato Lazio | Possibile addio per Milani: spunta un interesse dalla Serie B

CALCIOMERCATO LAZIO - Dall'amichevole alla pista di mercato. Avellino - Lazio, non c'è solo la gara del prossimo 26 luglio per il 3° Memorial Criscitiello che si terrà a Frosinone. Secondo quanto riportato da Sportchannel, infatti, la società campana sta tenendo sott'occhio il profilo di Alessandro Milani, giovane terzino classe 2005 della Primavera biancoceleste. Dopo aver vissuto un altro anno nelle giovanili, ora potrebbe fare il salto in una squadra professionistica (probabilmente in prestito), appena promossa in Serie B.

