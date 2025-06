"La Lazio è dove sono i laziali" il cortometraggio da brividi diretto dai tifosi - VIDEO

Fonte: Ludovica Lamboglia - Lalaziosiamonoi.it

Dodici minuti di brividi ed emozioni interminabili. Un gruppo di laziali ha realizzato un cortometraggio sulla Lazio, facendo emergere in ogni sceneggiatura e fotografia l'amore per il club e la sua storia. Un lungo racconto di un semplice nonno che si immerge nel ruolo di insegnante biancoceleste, volto a spiegare al proprio nipotino dalle guance paffute e gli occhi pieni di luce, quella che è stata la Lazio per lui nella sua vita. Immagini di ripertorio, filmati, frasi ad effetto e citazioni che hanno segnato per sempre l'essenza e l'identità di un tifoso laziale. Un vero viaggio dentro un'emozione indescrivibile.

Sotto la clip su Youtube (clicca qui per vedere il cortometraggio) si legge: “La Lazio è dove sono i laziali” è un cortometraggio, scritto diretto e prodotto da laziali per i laziali. Un testamento a futura memoria custodito nel cuore di ogni tifoso biancoceleste. Un ringraziamento particolare a D., il più grande artista tifoso della storia, a C. Regista di poesie, a S. Fotografo di sogni, e ad F. Montatore Spartano. L’oscar della lazialita’ va a nonno S. ed al piccolo E. per l’incredibile interpretazione di se stessi. N.B.:Nessuna ditta esterna ha partecipato al film".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.