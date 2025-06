Calciomercato Lazio | Ag. Pio Esposito: "Futuro? Ecco la situazione..."

Un attaccante per la Lazio? L'acquisto di un giocatore per il reparto offensivo potrebbe essere una delle opzioni da prendere in considerazione in casa biancoceleste in vista della sessione estiva di calciomercato. Tra i nomi accostanti nelle scorse ore c'è quello di Francesco Pio Esposito, centravanti in prestito allo Spezia autore di una strepitosa stagione in Serie B.

Il classe 2005, che presto tornerà all'Inter - squadra proprietaria del suo cartellino -, ha attirato su di sé l'interesse di molti club, costringendo i nerazzurri a prendere presto una decisione sul suo futuro. Per il momento, però, tra il calciatore e la società non ci sarebbero stati contatti, come confermano le parole dell'agente ai microfoni di Sportitalia: "Non csi sa ancora nulla sul futuro di Pio Esposito, non ci sono stati contatti con l'Inter".

