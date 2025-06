Calciomercato Lazio | Alla ricerca della qualità: contatti per Pablo Torre

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Aggiungere qualità, immettere talento e fornire a Sarri caratteristiche che oggi in rosa non sono presenti. La Lazio piomba su Pablo Torre, centrocampista classe 2003, 22 anni compiuti lo scorso aprile, proprietà del Barcellona. Non è cresciuto nel fiorente settore giovanile blaugrana, è figlio del Racing Santander, con il club cantabrico ha esordito in Liga, firmando una prima stagione straordinaria con 10 gol in 34 presenze. Era il 21/22, un exploit che gli valse la chiamata del Barça che l'acquistò per circa 5 milioni di euro. In Catalogna, però, ha sofferto la concorrenza di gente come Pedri, Gavi e Kessie e giocato poco alla sua prima stagione in blaugrana, mettendo insieme solo 13 presenze tra tutte le competizioni. Naturale, allora, cercare nuove soluzioni.

Pablo Torre è andato al Girona in prestito, co-protagonista nella straordinaria stagione che ha portato il club alla prima storica qualificazione in Champions. Poi il rientro alla base, ma ancora fatica a imporsi, per lui solo 421' complessivi quest'anno con il Barcellona, corredati da quattro gol e tre assist. La Lazio sta trattando con il Barça, si parla di una cifra che si aggira sui 6 milioni di euro, permetterebbe ai blaugrana di compiere comunque una plusvalenza. Pablo Torre è nazionale U-21 spagnolo, nasce treuqartista e può giocare anche esterno alto a sinistra, ma si sta specializzando come mezzala di qualità, può essere il tassello che manca al centrocampo biancoceleste.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.