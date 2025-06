Lazio, Fabiani torna in Toscana: nuovo vertice di mercato con Sarri

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Terzo incontro. Fabiani di fronte a Sarri a Castelfranco di Sopra, in Toscana. Come riportato da Il Corriere dello Sport, sarà il primo summit che verterà esclusivamente sul mercato. Gli altri sono serviti per blindare i big, per valutare i rientri dai prestiti e programmare il prossimo futuro prima dell'inizio della stagione.

Nel vertice di oggi verranno fissate le priorità. Sarri riflette sui terzini, su una mezzala in più e sul centravanti, possibile solo in caso di addio di Castellanos (ritenuto però incedibile dalla società). Lotito da tempo ha rassicurato il tecnico: l'undici base sarà confermato, convinto che possa essere valorizzato e reso più costante.

Il patron, inoltre, ha aperto alla possibilità di nuovi acquisti sul mercato, ma sempre dipendendo dalle uscite come successo nelle ultime stagioni. Senza Europa, infatti, il budget è ridotto. E i paletti Uefa e Figc non consentono grandi margini di manovra. La sensazione, riportata da Il Corriere dello Sport, è che sarà un mercato lungo. Ma si riparte ancora da oggi, in Toscana: Fabiani e Sarri a colloquio per la Lazio che verrà.

