Caputo ricorda: "Immobile mi chiamò alla Lazio. Mi aveva detto di..."

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Ai microfoni di soccermagazine.it, l'ex attaccante Francesco Caputo ha raccontato alcuni retroscena degli ultimi anni della sua carriera. In particolare ha ricordato il suo periodo al Sassuolo e alla Sampdoria, quando è stato contattato sia dalla Roma che dalla Lazio, e più in particolare da Ciro Immobile. Di seguito le sue parole.

"Dopo i 21 goal con il Sassuolo e quando fui convocato in Nazionale ci fu un contatto con la Roma, poi ci fu anche un contatto con la Lazio. Un po’ di contatti li ho avuti, però poi alla fine per svariate dinamiche sono rimasto a Sassuolo e ho fatto altre scelte. La Lazio? A me chiamò direttamente Ciro Immobile, perché noi siamo molto amici. Mi disse: 'Guarda, Ciccio. Cercano un vice per me e quindi io ho fatto il tuo nome perché per me sei un giocatore forte, sei italiano, conosci bene il campionato italiano. Noi giochiamo anche le coppe europee, quindi ci sarà spazio'. Io fui contentissimo di questa chiamata di Ciro, poi non s’è fatto più niente perché in quel periodo ero alla Samp, la Samp non mi volle cedere perché voleva dei soldi. Sappiamo benissimo che la Samp era in un momento di difficoltà e quindi andò a finire male anche questa possibilità".

