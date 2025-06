Calciomercato Lazio | Chi è Nypan: il baby norvegese che ha conquistato tutti

CALCIOMERCATO LAZIO - Sarri e la società stanno pianificando il mercato biancoceleste. Quella attuale è una fase preliminare, si monitorano profili che vengono proposti al tecnico toscano. Sarà una Lazio ancora più giovane che Sarri potrà plasmare a sua immagine e somiglianza, con l'idea di mantenere la quasi totalità dei titolari. Sono già usciti molti nomi, con Fabiani e la talent room che sembra stiano avendo un occhio di riguardo verso i paesi del Nord Europa.

CHI È SVERRE NYPAN - L'ultimo nome uscito in orbita Lazio è quello di Sverre Halseth Nypan, talento cristallino del Rosenborg. È solamente un classe 2006, ma in Norvegia il suo nome è noto da tempo e la narrazione è di quelle che si dedicano ai predestinati. Ha già vinto per due volte il premio di giovane dell'anno della Eliteserien, nel 2023 e nel 2024. È un centrocampista dalle spiccate doti tecniche, una mezzala di qualità e un trequartista che tende anche ad allargarsi sull'esterno. In Norvegia, con la maglia del Rosenborg, ha già collezionato 62 presenze negli ultimi anni nonostante la giovane età, realizzando 14 gol e fornendo 8 assist.

CONCORRENZA - Un talento del genere non passa inosservato. Infatti, nelle ultime settimane è stato dato quasi per fatto il suo trasferimento all'Aston Villa in Premier League. Il Daily Mail parla di un possibile trasferimento per una cifra intorno ai 20 milioni di euro, negli ultimi giorni però non ci sono aggiornamenti rilevanti e la pista sembra essersi raffreddata. Inoltre, il ct della Norvegia Ståle Solbakken ha parlato così del talento del Rosenborg dopo la sfida contro l'Estonia: "È uno che può scegliere anche un po', ma non è pronto per la Premier League ora. Mi sorprenderebbe se entrasse subito in Premier League. Ci deve essere una tappa intermedia". Chissà se quella tappa intermedia non possa essere proprio la Lazio. Molti club hanno messo gli occhi su Nypan, qualora la pista che lo porterebbe alla corte di Unai Emery in Inghilterra si fosse raffreddata, Lotito e Fabiani dovranno essere bravi ad anticipare le altre squadre e portare a casa un calciatore dal futuro radioso.

