Serie A, Milan - Como si potrebbe giocare in Australia: la proposta

La Serie A potrebbe varcare i confini italiani e approdare all'estero. La Lega, infatti, starebbe valutando la possibilità di far disputare Milan-Como, sfida valida per la 24a giornata a Perth, in Australia. Alla base di questa suggestione, ci sarebbe il fatto che la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si terrà a San Siro il 6 febbraio, rendendo inagibile l'impianto per la gara in programma quel weekend,

Per questa ragione, la Lega vorrebbe cogliere la palla al balzo, cercando di organizzare per la prima volta un match di campionato all'estero, restituendo internazionalità al brand Serie A. Secondo La Gazzetta dello Sport, l'ok del Milan ci sarebbe già stato e quello del Como potrebbe arrivare. Per rendere il tutto ufficiale, servirà il via libera di Figc, Uefa e Fifa.

