Lazio, un talento tutto da scoprire: Provstgaard riuscirà a convincere Sarri?

© foto di www.imagephotoagency.it

Inizia la programmazione in vista della prossima stagione e, in attesa di capire il futuro degli altri difensori della rosa, la Lazio si gode il suo gioiellino Oliver Provstgaard. Il danese classe 2003, nonostante abbia avuto poche chance per mettersi in luce, ha mostrato comunque delle ottime qualità tecniche e mentali.

IL GIOCO DI SARRI - Il tecnico toscano è conosciuto per la cura maniacale con cui organizza la linea difensiva. Il sincronismo del reparto arretrato è uno dei tratti distintivi di Mau, che dovrà essere bravo a coinvolgere anche il giovane talento danese in questo processo di apprendimento. Le premesse fanno ben sperare: infatti Provstgaard non ama buttare il pallone e sa come gestirlo nei momenti di difficoltà; anche a livello di posizionamento, l'ex centrale del Vejle ha dimostrato delle qualità fuori dal comune, che gli hanno premesso di rendersi utile con ottime chiusure, pur avendo giocato appena qualche spezzone.

