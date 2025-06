Mellone: "Da tifoso della Lazio devo avere forza e speranza, ma..."

Il ritorno di Sarri in panchina dopo l'addio di Baroni fa sperare i tifosi della Lazio. Si è parlato di promesse fatte dal presidente Lotito al vecchio-nuovo allenatore, che quest'estate dovrebbe avere più potere sul mercato ed essere seguito. Ai microfoni di Radiosei, Angelo Mellone ha espresso il suo pensiero sulla situazione in casa biancoceleste, spiegando anche il suo stato d'animo. Di seguito le sue parole.

“Da tifoso della Lazio devo avere la forza e la speranza, viceversa diventa un problema. Mi auguro che Sarri possa aver avuto delle garanzie, così come mi posso augurare tante altre cose. Spero, anzi sono certo, si sia messo al riparo da eventuali trabocchetti o ragionamenti di corto respiro degli ultimi anno. Mi auguro che abbia avuto la forza di dire che la Lazio vuole e come ha intenzione di essere trattato. Sarri la lazialità l’ha capita molto bene, Baroni certamente l’ha rispettata. Per tre-quattro mesi ha dato l’impressione di poter compensare attraverso altri concetti i limiti tecnici. Sono in attesa e neanche in modo molto febbrile. Il finale dell’ultimo campionato mi ha lasciato perplessità e disillusione. Non sono neanche particolarmente curioso di quanto accadrà da qui alla fine dell’estate”.

