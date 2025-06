Lazio, Ballotta: "Provedel o Mandas? Ecco cosa deve fare Sarri..."

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, l'ex portiere Marco Ballotta ha parlato del ritorno di Maurizio Sarri alla Lazio e del dualismo tra Provedel e Mandas che sta caratterizzando il dibattito degli ultimi giorni.

RITORNO DI SARRI - "Il ritorno di Sarri è una bella cosa, vuol dire che il rapporto è rimasto buono e non sempre è così. Penso che sia una cosa molto positiva. Sicuramente avrà fatto le sue richieste e penso che la società le avallerà, anche perché altrimenti Sarri farà un passo indietro. Baroni ha lavorato molto bene viste le premesse iniziali: c'era un bel punnto interrogativo. Invece, ha dimostrato di poter fare una stagione positiva. Un punto cambia giudizio, con l'Europa il giudizio era diverso".

PROVEDEL E MANDAS - "Provedel titolare non mi stupisce. I giudizi non possono essere sull'ultimo anno, ma sulla carriera: ci può stare che abbia fatto degli errori, ma a inizio stagione si riparte da zero. Sarri sta facendo le sue valutazioni, giuste, perché lo conosce e lo valuta per il suo valore. Gli darà una nuova occasione, dovrà essere Provedel a coglierla e fare quello che ha sempre fatto. Mandas? E' pronto per giocarsi le sue chance da titolare e può dire la sua anche con la Lazio. Parlerà con Sarri e gli dirà quel che è la situazione. Poi lui può fare la sua scelta, consapevole che Sarri abbia una predilizione per Provedel. Il problema dei piedi non è reale, ma è una questione di lettura. Bisogna essere un centrocampista come visione di gioco, avere velcità mentale e la sicurezza. Bisogna sapere cosa fare con il pallone quando arriva. Oggi sono pochi i portieri in difficoltà con i piedi, solo chi può rischiare più di altri".

IL MERCATO - "Io penso che la Lazio abbia bisogno di due giocatori in ogni ruolo. Di portieri ce ne sono come Caprile e che possono giocarsi le proprie carte con Provedel se Mandas dovesse partire. I tre incedibili della Lazio? Rovella, Castellanos e Romagnoli".

