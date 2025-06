Ex Lazio | Luis Alberto trova... Verratti: vicina la firma con l'Al-Duhail

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Resta in Qatar, ma cambia squadra. Nuovo trasferimento per Marco Verratti, che dopo due stagioni all’Al-Arabi è pronto a firmare con l'Al-Duhail, stessa squadra dell'ex centrocampista della Lazio Luis Alberto. Secondo quanto riportato da Foot Mercato, l’ex PSG andrà via a parametro zero dopo aver chiuso la sua stagione con 4 reti e 4 assist in 16 presenze in campionato.

