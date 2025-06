Lazio, Mattei chiama in causa Lotito: "Ecco cosa vorrei chiedergli"

TUTTOmercatoWEB.com

Ai microfoni di Radiosei, Stefano Mattei ha parlato delle prossime mosse di mercato della Lazio, interrogandosi sul ruolo del presidente Lotito dopo l'arrivo di Maurizio Sarri in panchina. Queste le sue parole in merito: “Vorrei chiedere al presidente Lotito per quanto tempo l’ambiente deve credere alle sue parole. Ha parlato di Sarri che è andato via per colpa dell’ambiente, ha aggiunto che ha bonificato lo spogliatoio, poi ha spiegato che la società Lazio non venderà i big: le squadre vincono con i soldi, non con le idee; servono questi per fare il salto di qualità”.

