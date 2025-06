Calciomercato Lazio | Sana Fernandes torna a Formello. Il suo futuro...

Sana Fernandes tornerà a Formello. Il NAC Breda, squadra di Eredivisie dove si era trasferito in prestito, ha deciso di non esercitare la possibilità di riscattare il calciatore dopo una stagione altalenante nelle prestazioni, ma utile al giocatore per arricchire il proprio bagaglio di esperienza. Sceso in campo 16 volte, il classe 2006 ha segnato 1 gol e servito 1 assist in 572' complessivi nella sua prima avventura tra i professionisti, in un campionato complesso come quello olandese.

LE VALUTAZIONI DI SARRI - In estate Sana Fernandes sarà valutato dalla Lazio e da Maurizio Sarri nel corso del ritiro di Formello, starà al tecnico decidere il da farsi, con l'ipotesi di una nuova partenza in prestito che potrebbe rivelarsi l'occasione giusta per dar continuità a un percorso di crescita appena avviato. Nel frattempo, sui propri profili social, Sana Fernandes ha salutato il pubblico del NAC Breda.

IL SALUTO DI SANA FERNANDES - "Voglio ringraziare tutti i miei compagni di squadra, lo staff e soprattutto i tifosi: non dimenticherò mai quest'avventura! Vi auguro il meglio per gli anni a venire. Il NAC Breda sarà sempre nel mio cuore".

Quero agradecer a todos os companheiros, staff e principalmente aos torcedores, nunca esquecerei essa aventura! Desejo tudo de melhor para os próximos anos. NAC Breda sempre no meu coração pic.twitter.com/I6BmratJRm — Sana Fernandes🇵🇹 (@s_fernandes11) June 10, 2025

