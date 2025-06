Inter, Taremi bloccato in Iran: il messaggio ai compagni prima del Monterrey

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

Mehdi Taremi non è riuscito a raggiungere l’Inter per il Mondiale per Club. Due ore prima del debutto contro il Monterrey, tuttavia, ha inviato un messaggio nella chat della squadra per incoraggiare tutti e dire un semplice, ma mai come in certi casi importante, "sto bene". Un gesto semplice, eppure enorme. Perché Taremi ha altro per la testa: non il calcio, non la maglia, ma la guerra. L’Iran, il suo Paese, è sotto attacco e lo spazio aereo su Teheran è stato chiuso proprio mentre stava per partire per gli Stati Uniti. Si trovava già in aeroporto, pronto a raggiungere la squadra, ma è rimasto bloccato.

Da giorni non lascia la sua residenza privata. È in contatto costante con l’Inter, grazie al team manager Matteo Tagliacarne. Ogni 3-4 ore arriva un messaggio, una telefonata, riporta La Gazzetta dello Sport. La famiglia è lontana ma al sicuro, la testa piena di pensieri, ma lui prova a rassicurare tutti. Il presidente Marotta ha coinvolto il Ministero degli Esteri e l’ambasciatrice italiana a Teheran, ma lasciare il Paese via terra sarebbe troppo rischioso.

