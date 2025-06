Calciomercato Lazio | Sarri chiarissimo su Isaksen: intanto l'idea Man...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Un paio di giorni fa, era emersa l'indiscrezione su un interesse manifestato dalla Lazio per Dennis Man, ala destra in partenza dal Parma, nel caso in cui Tchaouna dovesse lasciare Formello (sul laziale Psv Eindhoven e Burnley, chiesti 14-15 milioni). Come spiega l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Sarri vuole prima valutare ogni giocatore presente in rosa, con due giocatori per ogni ruolo. Il romeno è un mancino e potrebbe essere il profilo giusto per fare tandem sulla fascia destra con Isaksen. L'agente di Man è Beppe Riso, lo stesso di Rovella e Cataldi. Intanto, riguardo al danese, Sarri è stato chiaro e ha ribadito la propria fiducia nel giocatore domenica scorsa a Castiglione della Pescaia.

