Calciomercato Lazio | Inter, arriva l'offerta per Rovella: tutti i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - L'Inter ci prova davvero. Si è parlato tanto nei giorni scorsi dell'interesse della società nerazzurra per Nicolò Rovella, tra il possibile pagamento della clausola rescissoria e la proposta di scambio con Frattesi (al momento da escludere). Marotta, infatti, si sta tutelando in caso di partenza di Calhanoglu verso il Galatasaray, che però non ha ancora affondato il colpo.

Il centrocampista della Lazio è tra i preferiti del presidente ex Juventus per sostituirlo in mediana. Per questo, secondo quanto riportato da Il Messaggero, tramite gli agenti del calciatore l'Inter ha fatto sapere a Lotito di essere disposta a offrire 40 milioni di euro per Rovella. Si tratta di un'offerta ufficiosa, non ancora ufficiale. Ma l'intenzione è concreta.

Lotito, dal canto suo, vorrebbe che venisse pagata la clausola rescissoria da 50 milioni per lasciar partire uno dei suoi pupilli. Dall'altra parte, l'agente Riso proverà a convincere il centrocampista a lasciare la Lazio, di cui è perdutamente innamorato. Come scrive il quotidiano, l'operazione di persuasione sarebbe già iniziata. L'eventuale cessione di Rovella, insieme a quella di Tchaouna più altre uscite e un aiuto da parte del presidente, aiuterebbero la società biancoceleste ad accontentare Sarri sul mercato.

