Lazio, Romagnoli tra rinnovo e operazione: lui intanto si gode le vacanze - FOTO

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono giorni caldi per Alessio Romagnoli, non solo a causa delle temperature estive. Dopo mesi in cui si sono alternati silenzi e polemiche, adesso il rinnovo sembra essere più vicino. In attesa di novità in tal senso, le quali dovrebbero arrivare a ridosso del ritiro a luglio, il difensore biancoceleste è stato sottoposto a un intervento di tonsillectomia.

Oggi si parla di Romagnoli tra il tema del rinnovo e quello dell'operazione, ma lui intanto si gode le vacanze prima di tornare sul rettangolo di gioco in vista della prossima stagione. Alessio sta meglio dopo l'intervento, come riportato dal Corriere dello Sport e come si può vedere dall'ultimo post social.

