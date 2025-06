Calciomercato Lazio | Lotito: "Non c'è bisogno di comprare, i big non li vendo!"

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Mai la situazione finanziaria è stata così delicata dal 2004, eppure dalle parti di Lotito filtra ottimismo. Come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, il presidente della Lazio ha giurato che: "In questo momento non c'è alcun bisogno di comprare. Piuttosto c'è il problema tecnico contrario: dobbiamo vendere perché ci sono troppi esuberi per una sola competizione più la Coppa Italia, parliamo di ventotto giocatori di movimento". Il patron vede in uscita Fares, Basic, ma anche Cancellieri e Cataldi.

"Non vendo nessun altro. Abbiamo grandi giocatori e lo dimostra il fatto che tutti ce li chiedano. Ho detto no a offerte importanti per Rovella, Tavares, Isaksen, Guendouzi e Castellanos". Se però nulla dovesse smuoversi, ecco che il presidente sarebbe costretto a una ricapitalizzazione mai vista per sbloccare il mercato "Sì, basta versare il denaro, ma non è questo il discorso. La squadra c'è. Avete visto cosa ha fatto Conte a Napoli? Ho preso Sarri per far rendere tutti al massimo. L'allenatore valuterà tutta la rosa in ritiro. Se poi non gli piacerà qualcuno, verrà venduto e preso il sostituto".

24/06