Lazio, Lotito sicuro: "La squadra c'è. Indice di Liquidità? Basta versare denaro"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Il problema dell'Indice di Liquidità è concreto. La Lazio è bloccata sul mercato, non può fare acquisti se prima non cede qualche giocatore. E se nulla dovesse smuoversi a livello di uscite, il presidente Lotito sarebbe costretto a una ricapitalizzazione mai vista per sbloccare la situazione: "Sì, basta versare il denaro, ma non è questo il discorso", ha detto ai taccuini de Il Messaggero.

E poi ha continuato: "La squadra c'è. Avete visto cosa ha fatto Conte a Napoli? Ho preso Sarri per far rendere tutti al massimo. L'allenatore valuterà tutta la rosa in ritiro. Se poi non gli piacerà qualcuno, verrà venduto e preso il sostituto".

