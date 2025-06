Calciomercato Lazio | Cancellieri, Ibrahimovic e Ambrosino: il Cagliari sceglie

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi

RASSEGNA STAMPA - Cagliari e Lazio, le strade si intrecciano. Il club rossoblù si muove tra giocatori di proprietà o che hanno appena lasciato la società biancoceleste, come raccontato da Il Corriere dello Sport. Negli ultimi giorni, infatti, i sardi si erano interessati a Matteo Cancellieri, di rientro a Roma dopo il prestito al Parma. La pista però si è raffreddata, visto che sta prendendo sempre più quota il nome di Ambrosino. Il classe 2003 di proprietà del Napoli potrebbe escludere un altro acquisto in zona offensiva.

Anche se il diesse Angelozzi non ha mai dimenticato Arijon Ibrahimovic. Il tedesco è rientrato al Bayern Monaco dopo la breve parentesi proprio alla Lazio. Può ripartire in prestito e tornare in Serie A: era stato proprio il neo direttore sportivo del Cagliari a portarlo per la prima volta in Italia, al Frosinone. La possibilità di giocare in Sardegna, però, secondo quanto riportato dal quotidiano, si scontra con la richiesta di alcuni club tedeschi, tra cui il Norimberga di Klose.

