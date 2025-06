Lazio, Guendouzi pilastro con Sarri: e ora la società pensa al rinnovo

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Guendouzi punto fermo. Il nuovo corso di Sarri sulla panchina della Lazio ripartirà dal centrocampista francese, come raccontato da La Gazzetta dello Sport. Con il ritorno del tecnico, infatti, si è convinto a restare a Roma: nonostante la grande crescita avuta con Baroni, la mancata qualificazione alle coppe europee l'aveva gettato nella delusione ed era arrivato anche a pensare di andare via in estate.

Con Sarri però la situazione è cambiata totalmente. La prossima stagione per lui sarà la terza alla Lazio, mai è rimasto così a lungo in un club. La società biancoceleste inoltre starebbe pensando di rivedere il suo contratto: attualmente percepisce 2,5 milioni di euro d'ingaggio, con l'accordo in scadenza nel 2028.

L'idea, secondo quanto riportato da il quotidiano, sarebbe quella di alzare il suo stipendio a quota 3 milioni promettendogli altri due anni di contratto (arrivando al 2030). Si tratterebbe un premio per il brillante rendimento della scorsa stagione e per allontanare i gradimenti che sono arrivati dalla Premier League. Scacciata la paura di fine anno: Guendouzi è ancora al centro della Lazio.

