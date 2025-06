Calciomercato Lazio | Caccia al nuovo Luis Alberto: la lista di Fabiani

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il mercato è bloccato, la Lazio è frenata dall'indice di liquidità. Nonostante questo però, la squadra di mercato continua a studiare video di giocatori che potrebbero entrare nelle grazie del 4-3-3 sarriano. Come ha spiegato Maurizio Sarri a centrocampo si è corti e per questo una mezzala rientra tra i ruoli che il tecnico richiede di coprire. Serve un numero 10, stile Luis Alberto fatto di tecnica e che sia prolifico in modo da contribuire alla manovra. In più deve avere una maggiore disponibilità al sacrificio in fase difensiva.

Come riporta il Messaggero, come mezzala sinistra al momento c'è solo Dele-Bashiru che verrà valutato dal tecnico in ritiro su richiesta della società. C'è però il rischio che la scintilla tra i due possa non scattare. Per questo la Lazio è alla ricerca di un centrocampista che completi il pacchetto mediano di Sarri, possibile però solo con una cessione illustre, come quella di Rovella per i 50 milioni di euro della clausola.

Il sogno rimane Davide Frattesi, Fazzini è ormai stato soffiato dalla Fiorentina e lo stesso Fabbian rischia di rimanere solo un interesse senza diventare qualcosa di più concreto. Nel frattempo, tutto tace a Formello, ma nelle stanze della squadra di mercato si continuano a monitorare altri profili giovani e dall'estero. In primis Sulc, affrontato in Europa League contro il Viktoria Plzen, in Francia invece piace El Aynaoui del Lens. Tra i baby invece spicca Nypan, classe 2006 ma appena acquistato dal Manchester City, che però potrebbe essere girato in prestito per farsi le ossa. Stessa età di Miller del Motherwell, finito nel taccuino di Fabiani insieme a Rigg, classe 2007 del Sunderland.

