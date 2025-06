Calciomercato Lazio | Frattesi, l'Inter fissa il prezzo: e il suo futuro...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Davide Frattesi è tra 'coloro che son sospesi' nell'Inter. A spiegarlo è Il Corriere dello Sport: il suo futuro è tornato in bilico dopo l'addio di Inzaghi, la cui permanenza l'avrebbe portato ad andare via. Ma con Chivu non è ancora riuscito a mettersi in mostra, stanco dopo le due gare giocate con l'Italia.

Il ribaltone in panchina, comunque, ha cambiato ogni scenario. L'ex tecnico del Parma è un amante dei centrocampisti capaci di inserirsi e di dare problemi in area di rigore avversaria, per questo potrebbe ripartire proprio da Frattesi. E il classe '99 dal canto suo non avrebbe problemi a restare a Milano modificando i suoi piani. Bisogna comunque considerare che l'Inter sta proseguendo il suo mercato. Con l'acquisto di Sucic, infatti, qualcuno a centrocampo partirà. E questo discorso si allarga anche ad Asllani e Calhanoglu.

La società nerazzurra su Frattesi ha le idee chiare: la valutazione non è cambiata rispetto a gennaio, si attesta sempre sui 40 milioni di euro. Per la Lazio e per Sarri sarebbe un sogno, il tassello mancante come mezzala sinistra. Anche se la società biancoceleste è bloccata sul mercato in entrata a causa dell'indice di liquidità. Attenzione però anche al Napoli e all'Atletico Madrid, come scrive il quotidiano: entrambe sarebbero interessate al suo profilo.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.