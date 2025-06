Ex Lazio | Immobile verso il Bologna: le reazioni sono contrastanti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sembra sempre più vicino il ritorno in Serie A di Ciro Immobile. Dopo l'interesse di Fiorentina e Milan, ora ci sta provando il Bologna a riportarlo in Italia. L'ex capitano della Lazio tornerebbe dopo solo una stagione vissuta in Turchia, al Besiktas, non senza qualche polemica. Per questo la società rossoblù, a caccia di un centravanti, ci sta provando e sta spingendo per chiudere l'affare.

Sui social le reazioni dei tifosi laziali sono molto diverse. C'è chi ha tanta nostalgia del proprio ex bomber e non vede l'ora di riaverlo in Italia, anche e soprattutto per riaccoglierlo all'Olimpico durante la stagione. Dall'altra parte, invece, c'è chi non ne vuole sapere di vederlo giocare con un'altra maglia in Serie A che non sia quella della Lazio. La trattativa, comunque, prosegue: presto capiremo il futuro di Immobile.

