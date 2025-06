Lazio, Sarri spinge per tenere Romagnoli: ora il rinnovo è più vicino

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Il mercato rimane fermo per il momento, ma la società non rimane comunque immobile. Vuole accontentare i desideri di Sarri, per quanto possibile. Una delle richieste principali del tecnico toscano è la permanenza di Alessio Romagnoli, perno centrale della difesa biancoceleste. Come riportato dal Corriere della Sera, nelle ultime ore la società biancoceleste si è fatta sentire con l’agenzia Raiola che gestisce Alessio Romagnoli, per il rinnovo che il difensore chiede da due anni.

Gli era stato promesso un adeguamento con la qualificazione in Champions League. Poi le parole polemiche di Romagnoli, lo stallo, il gioco delle parti. Negli ultimi giorni si parlava di possibile addio, adesso le cose possono cambiare grazie alla volontà di Sarri. Al rientro dalle vacanze il difensore si è sottoposto a un'operazione di tonsillectomia, ma sarà disponibile per il ritiro e proprio in quei giorni dovrebbe arrivare il rinnovo che lo renderà il calciatore più pagato della rosa.

